Di Maio: "O si realizzano punti nostro programma o non si va avanti"

"O si realizzano i punti del nostro programma o non si va avanti". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, dopo l'incontro con il premier incaricato Conte. "Non ha alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. Vanno tenute in considerazioni le osservazioni del Capo dello Stato ma senza modificare la ratio di quei provvedimenti", ha spiegato Di Maio ricordando che, tra le priorità del M5s, c'è il "taglio del numero dei parlamentari".