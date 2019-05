Di Maio: "Non voteremo una legge di bilancio che aumenta il debito"

Il Movimento 5 Stelle "non voterà mai un legge di bilancio per aumentare il debito pubblico". Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. "Il tema non è lo spread in sé e neanche il vincolo del 3%, ma il voler sforare aumentando il debito pubblico", come proposto da Salvini.. Il vicepremier ha poi assicurato che "l'Iva non aumenterà". Resta così alto lo scontro con la Lega, che ribatte: "Distinzione morale tra loro e noi? Inaccettabile".

Un riferimento, quello sullo sforamento del 3%, dedicato al collega Salvini, con il quale da giorni, per meglio dire da settimane, si sprecano le frecciate e le critiche aspre. Con Salvini "ci sentiamo ogni settimana, questa settimana ci siamo sentiti. Non posso dire che è tutto tranquillo perché loro hanno preso sul personale la questione di Siri", aggiunge Di Maio.



"Ma non è una questione personale", precisa il vicepremier ad Agorà. "Non c'è nessun rogo per salvini: non c'è nessun attacco". Io credo in questo governo - ha spiegato - dobbiamo andare avanti altri 4 anni e nessuno deve prenderla sul personale, perché governare con i 5 stelle significa governare con chi ha sempre puntato sulla lotta alla corruzione e sull'onestà".



Molinari (Lega): superiorità morale M5s? Inaccettabile - "Di Maio ha impostato la campagna elettorale del M5s su distinzione morale tra loro e noi. Che stia usando il tema delle inchieste per una propaganda elettorale è una cosa molto grave. Un conto è il teatrino della campagna elettorale, un conto è quando si fa una differenza antropologica tra onesti e disonesti e si mettono i propri alleati dall'altra parte del mondo". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera a Radio anch'io. "Quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti - prosegue Molinari - andare avanti diventa molto complicato".