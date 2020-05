Di Maio: "Non siamo un lazzaretto, esigiamo di essere rispettati"

Dopo le riaperture in ordine sparso dei confini tra i Paesi Ue il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiarisce: "Sull'Italia ne ho sentite tante. Non voglio fare polemiche ma una cosa voglio dirla: esigiamo rispetto. Se qualcuno pensa di trattarci come un lazzaretto sappia che non resteremo immobili. Capisco la competizione tra Stati ma a patto che sia sana e leale. E io rivendio che l'Italia ha bellezze uniche e non ha rivali".