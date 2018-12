Di Maio: "Non bisogna uccidere i giornali, ma disintossicarli"

Il governo non vuole determinare la morte dei quotidiani e per questo "abbiamo previsto la riduzione graduale del fondo in tre anni". Lo ha dichiarato il vicepremier, Luigi Di Maio, annunciando che a breve sarà presentato un emendamento alla legge di Bilancio sul tema. "Il nostro obiettivo è disintossicare le testate dando loro tempo di accelerare l'azione rivolta alla raccolta pubblicitaria", ha aggiunto.