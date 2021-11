Di Maio: "No ricatti sul Colle, il voto anticipato blocca il Paese"

"Il centrodestra non usi il Colle per ricattare il Paese con il voto anticipato: raggiungerebbe l'unico, inaccettabile, obiettivo di bloccare la ripresa". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La bocciatura della legge Zan è una sconfitta per il Paese", aggiunge, dicendosi convinto che l'applauso in Senato dopo lo stop enfatizzasse le prove generali di voto congiunto che la destra e il centro stanno immaginando per il Colle.