"Il M5s di condoni non ne fa e non ne farà mai : troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere !". Lo scrive su Fb Luigi Di Maio. "Sulla flat tax aspettiamo ancora le coperture . Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva", aggiunge. E sul salario minimo annuncia il raggiungimento dell'accordo di governo .

"Sono contento che in queste ore si sia raggiunto un accordo di maggioranza" sul salario minimo orario, dice infatti il vicepremier e ministro del Lavoro. Si tratta di "una legge di civiltà" per cui auspico "non ci siano divisioni tra maggioranza e opposizioni". "Non è più accettabile che in Italia ci siano cittadini pagati due o tre euro l'ora".



"Il Parlamento è a lavoro per approvare il salario minimo, il tema dei 'working poor' appare quanto mai attuale ed è necessario affrontarlo, visto che il 29% dei contratti di lavoro attualmente attivi si colloca al di sotto dei 9 euro lordi", spiega ancora Di Maio, secondo cui l'intervento sul salario minimo legale "allinea l'Italia agli altri Paesi europei".



Autonomia, Di Maio: "La faremo, ma non spaccherà il Paese" - Quanto all'Autonomia, Di Maio spiega che è "nel contratto e si farà, ma sarà un'Autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il Paese in due e lasciare il Centro-Sud isolato non se ne parla. Se mio figlio va a scuola deve avere le stesse opportunità degli altri bambini. Insomma, facciamo le cose fatte bene e il Movimento 5 Stelle ne è il garante".