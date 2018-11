Di Maio: libertà di stampa per noi è sacra ma no bugie e offese

Luigi Di Maio torna sulle accuse mosse ai giornalisti, definiti sciacalli e prostitute, scatenando una veemente reazione della stampa italiana. "La libertà di stampa per noi è sacra e deve essere una libertà che garantisca di essere libera da tutto e da tutti", afferma il vicepremier in diretta Facebook. "Ma non può essere libertà di dire bugie, di dire cose che non stanno né in cielo e né in terra, o libertà di offendere", precisa il leader M5S.