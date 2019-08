Di Maio: "Lega sleale, nuovo governo non potrà evitare aumento Iva"

La Lega "ha deciso di essere sleale nei confronti del contratto di governo e dei problemi degli italiani". Così Luigi Di Maio, in diretta Facebook, attacca l'ex alleato, spiegando che "non hanno staccato solo per il consenso, stavamo arrivando al taglio dei parlamentari. Hanno deciso di mettere a rischio l'Italia e le famiglie, un nuovo governo non potrà evitare l'Iva, ci vorrebbe minimo dicembre".