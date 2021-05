Di Maio: "La storia del M5s va verso Conte, e io lo sostengo"

ansa

La politica è fatta non con "i ricorsi in tribunale" ma con "il consenso delle persone". E ora, secondo Luigi Di Maio, "c'è grande consenso su Conte a capo del Movimento. Tanti cittadini gli chiedono di fare questa scelta, non la si impedirà con un ricorso in tribunale". Per l'ex capo politico del M5s "la storia del Movimento sta andando verso Conte, e io sostengo questo processo".