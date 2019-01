Di Maio: il reddito di cittadinanza sarà erogato da fine aprile

"Non ci sono sorprese. Il sito per il reddito di cittadinanza parte a marzo e da fine aprile lo eroghiamo". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del vertice notturno M5s. Intanto l'incontro tra i leader della maggioranza e il premier Giuseppe Conte, in vista del varo del "decretone" con reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni, è slittato a giovedì, prima del Cdm che dovrebbe approvare il testo.