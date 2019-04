Di Maio: "Garante Privacy in scadenza, ora figura insospettabile"

"Tra le nomine in scadenza c'è quella del Garante della Privacy. Noi ci adopereremo per individuare una figura al di sopra di qualsiasi sospetto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, tornando sulla multa inflitta all'associazione Rousseau. "Il sospetto è politico, anche perché il garante è un politico del Pd", ha spiegato Di Maio. "Quando ci multano per la seconda volta per un software che non abbiamo più, qualche dubbio ci viene".