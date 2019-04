Di Maio: "Flat tax si farà, ma non deve essere per i ricchi" | "Niente aumento Iva e nessuna patrimoniale"

"La flat tax si deve fare ma non deve aiutare i ricchi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di "Che tempo che fa", rispondendo al collega di governo, Matteo Salvini. "Io credo che il governo deve andare avanti, e lavora bene finché si resta nel contratto ma quando si esce dal contratto non si passa", ha aggiunto Di Maio secondo cui sono proprio per le differenze tra M5S e Lega che i diritti civili non sono nell'accordo di governo.

"Non c'è nessun problema al fatto che la Flat Tax sia nel Def. Ma Flat tax significa abbassamento delle tasse per ceto medio. Ci deve essere un minimo di progressività", ha aggiunto Di Maio. "I provvedimenti più complessi li abbiamo firmati noi. E' il momento di lavorare. Questo nervosismo è legato alla complessità dei problemi. Il decreto crescita l'abbiamo firmato noi con il Mef - ha aggiunto - Salvini dice che i ministri sono pagati da lavorare? Da quale pulpito..".



L'Iva non aumenterà e nessuna patrimoniale - "Ho fatto una promessa - ha detto ancora il vicepremier 5s - , l'Iva non aumenterà. L'ho fatta l'anno scorso e la rifaccio ora. Non ci sono patrimoniali all'ordine del giorno, c'è un recupero di risorse dalle grandi evasioni". - "Non ci siamo rassegnati alla crescita zero, nei prossimi giorni vedrete la previsione che abbiamo".



Di Maio: Tria? Con lui lavoro benissimo - Con Tria lavoro benissimo quando lo facciamo sui provvedimenti. Può stare sereno? Non gli direi mai può stare sereno... Può stare tranquillo semmai". Ha detto Di Maio parlando delle recenti fibrillazioni nel governo legate al ministro dell'Economia.



"Sulla Tav processo bilaterale: c'è dialogo Conte-Macron" - Di Maio ha parlato anche della Torino-Lione. Secondo il vicepremier sulla Tav c'è un dialogo tra il premier Giuseppe Conte e Emmanuel Macron "io penso che questo sia un processo di buon senso. Ora c'è un dialogo e si arriverà a un punto di caduta. E' un processo bilaterale, che coinvolge Italia e Francia". Poco prima aveva parlato di questo argomento anche Salvini che ha detto: "Spero che si faccia la Tav e farò di tutto perché si faccia",