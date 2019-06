Di Maio: "E' festa di italiani, di quelli che hanno perso pazienza"

"E' la festa di tutti gli italiani, soprattutto di quelli che hanno perso la pazienza, che non ne possono più di parole ma che si aspettano fatti concreti!". Lo ha scritto Luigi Di Maio su Facebook, parlando delle celebrazioni del 2 giugno. "Invece anche oggi si è trovato il modo di fare polemica - ha aggiunto il vicepremier -. Anziché scambiarsi attacchi ogni volta, la politica deve fare per il Paese, non parlare continuamente".