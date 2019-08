Di Maio: "Da Lega offerta nuova alleanza con me premier,detto di no"

"La Lega mi aveva offerto la premiership, li ringrazio con sincerità ma dico, con la stessa sincerità, che penso al meglio del Paese, non al mio meglio". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni. "Non rinnego il lavoro fatto con loro in 14 mesi", ha sottolineato il capo politico del Movimento 5 Stelle.