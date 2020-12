Di Maio: "Basta polemiche, al Paese dobbiamo dare stabilità"

di maio

"Davanti a una crisi serve unità. Gli italiani stanno attraversando un momento molto difficile e il compito della politica non è perdersi in polemiche, ma dare risposte chiare e concrete". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, lanciando un "appello a tutte le forze politiche: il Paese ha bisogno di stabilità, diamogli stabilità. Dobbiamo pensare al lavoro, agli investimenti per le imprese e al sostegno di chi è in difficoltà".