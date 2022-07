Di Maio: "Aprire la crisi di governo ora sarebbe devastante per l'Italia"

"E' un momento molto delicato per l'Italia, mai come adesso c'è bisogno di dare stabilità al governo e mostrare serietà e attaccamento alle Istituzioni.

Le ambizioni dei partiti, in una fase storica come quella che stiamo vivendo, devono lasciare spazio alle priorità degli italiani". Lo si legge in una dichiarazione di "Insieme per il futuro" firmata da Luigi Di Maio, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola. "Non è il momento degli egoismi, rischiamo solo di portare il Paese allo sbando. Una crisi di governo adesso avrebbe effetti devastanti per il futuro dell'Italia", prosegue la nota.