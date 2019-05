Di Battista: Lega ha vinto Europee? Numeri in Parlamento li ha M5s

"La Lega ha vinto le elezioni? Amen. Quelle che danno i numeri in Parlamento le abbiamo vinte noi. Quindi, come sempre, si vota ciò che è giusto e si bloccano le porcate". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. "Non abbiamo nulla da perdere - si legge ancora nel post -. Né ruoli, né poltrone, né carriera. Sono gli altri i politici di professione, non noi. Perché è proprio quando non si ha più nulla da perdere che si ricomincia a vincere".