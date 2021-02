Di Battista, Casaleggio: onestà intellettuale e coerenza serve a M5s

ansa

"Alessandro è fondamentale per il Movimento in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del Movimento". Lo dice al Corriere della Sera Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau all'indomani dell'addio di Di Battista al M5s. "E' proprio di coerenza e onestà intellettuale che ha bisogno ha bisogno il Movimento. Chi oggi guida l'azione politica del M5s dovrà non gestire questo momento con arroganza".