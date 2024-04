Roccella: la tendenza alla denatalità italiana è grave

"La tendenza alla denatalità italiana è grave".

Lo ha detto il ministro Eugenia Roccella al convegno sul tema, in corso a Roma. "Il nostro governo, per la prima volta, ha istituito le deleghe alla natalità - ha proseguito -, e le ha attribuite al ministero Pari Opportunità e Famiglia. Ma la disattenzione al tema è durata troppi anni per non lasciare conseguenze che richiederanno un lungo arco di tempo per fermare e poi invertire la tendenza".