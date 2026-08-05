Caso Delmastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat

L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta di Pietro Pittalis, relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni, di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Pd, Avs e M5s.

