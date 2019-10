Def, il viceministro Misiani: non abbassiamo la soglia del contante

Il governo non abbasserà la soglia per pagare in contanti. Lo ha affermato il viceministro Antonio Misiani che, alla domanda diretta della conduttrice della trasmissione Rai Agorà: "abbasserete la soglia del contante?" Ha risposto "No". Attualmente la soglia, stabilita dal governo Renzi e poi mantenuta dai successivi esecutivi è di 2.999 euro.