Decretone, ok delle commissioni della Camera: testo in aula lunedì

Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno chiuso nel corso della notte l'esame degli emendamenti al "Decretone" su Reddito di cittadinanza e Quota 100 e dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula lunedì mattina, nei tempi previsti. Il decreto dovrà poi tornare al Senato per la seconda lettura e per essere approvato in via definitiva entro il 29 marzo.