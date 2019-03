Decretone, in arrivo fondo per lavoratori che salvano loro aziende

Il governo sta valutando la creazione di un fondo ad hoc per gli ex dipendenti di imprese "sottoposte a procedure concorsuali" che costituiscono cooperative per rilevare queste aziende in fallimento. Queste ultime, si legge nella bozza di emendamento al Decretone, avranno "diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto di aziende, rami di azienda o complessi di beni". A disposizione 1 milione di euro l'anno nel 2019 e nel 2020.