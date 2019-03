Decretone: c'è il via libera della Camera, ora testo torna al Senato

Via libera della Camera, con 291 voti favorevoli e 141 contrari, al Decretone che contiene le misure-simbolo del governo Lega-M5s su quota 100 e reddito di cittadinanza. Sul provvedimento l'esecutivo ha già ottenuto la fiducia di Montecitorio ed è ora atteso all'esame del Senato per l'approvazione definitiva entro il 29 marzo. Tra le novità, c'è l'ok al beneficio extra fino a 50 euro per il reddito alle famiglie numerose e con disabili.