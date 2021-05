Decreto Covid passa al Senato con 144 sì, 25 contrari e 3 astensioni

ansa

E' stato approvato il decreto Covid, all'esame del Senato in prima lettura. Il provvedimento ha avuto 144 voti favorevoli, 25 contrari e 3 astensioni e dovrà passare alla Camera per l'ok alla conversione in legge (c'è tempo fino al primo giugno). Tra le novità introdotte, il cosiddetto "scudo penale" a medici e personale sanitario impegnati nell'emergenza coronavirus.