Decreto semplificazioni: si va verso la fiducia al Senato

Si va verso il voto di fiducia sul dl Semplificazioni al Senato. Il provvedimento dovrebbe essere licenziato in nottata dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici, per arrivare in Aula a Palazzo Madama mercoledì, con la discussione generale. La fiducia dovrebbe essere posta giovedì o venerdì. Il voto è atteso per venerdì.