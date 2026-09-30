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Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola

Il capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione

30 Set 2026 - 23:01
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle "Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca". Il capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

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