Decreto Scuola, la Camera delibera la seduta fiume: opposizione fa ostruzionismo

La Camera, con 99 voti di differenza, ha approvato l’orientamento emerso dalla Capigruppo di Montecitorio per una seduta fiume sul dl Scuola. La scelta della maggioranza mira a evitare che il decreto decada, per mancata conversione, a causa dell’ostruzionismo dell'opposizione che ne era contraria. La seduta è stata interrotta per 40 minuti per permettere la sanificazione e ora riprenderà con l'illustrazione degli odg. Le votazioni inizieranno alle 10.