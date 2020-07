Decreto Rilancio, Meloni: le pensioni agli invalidi totali raddoppiano

Giorgia Meloni festeggia via social l'approvazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia "per adeguare le pensioni di invalidità vergognosamente ferme a 285 euro anche per gli invalidi totali". La leader di FdI scrive: "Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sostenere il nostro emendamento per istituire un apposito fondo nel dl Rilancio che il governo dovrà utilizzare per portare le pensioni a 516 euro. Vittoria!".