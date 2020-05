Decreto Rilancio, Azzolina: "Per la scuola stanziati 1,5 miliardi"

All'interno del decreto Rilancio ci saranno risorse destinate alla scuola pari a "quasi 1 miliardo e mezzo per ripartire". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "E una buona notizia per i docenti precari: 16mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi", ha aggiunto.