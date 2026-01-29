Decreto Pnrr, via libera del consiglio dei Ministri: salta la norma salva-imprenditori

La misura prevedeva, in sostanza, una limitazione del potere dei giudici di riconoscere differenze retributive e contributive ai lavoratori qualora il datore di lavoro avesse applicato i minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In questo modo, anche in presenza di una retribuzione ritenuta non proporzionata o sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, l’impresa avrebbe potuto essere esonerata da condanne economiche, facendo scattare una sorta di “scudo” giudiziario. Una previsione che aveva suscitato forti critiche da parte di sindacati e opposizione, perché ritenuta idonea a comprimere le tutele salariali.