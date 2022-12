Decreto legge Ong bozza, sanzioni fino a 50mila euro e confisca

La bozza uscita dal Consiglio dei ministri del decreto legge sulle Ong prevede sanzioni: multe fino a 50mila euro, fermo amministrativo della nave per due mesi fino alla confisca in caso di violazione delle prescrizioni.

Ci sono anche sanzioni dai 2mila ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che "non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità".