Decreto, ecco cosa c’è dentro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ‘decretone’, dando l’okay alle due misure principali: ‘Quota 100’ per le pensioni e reddito di cittadinanza. Ma come funzioneranno in pratica? Ovvero chi ne avrà diritto e in che maniera verranno erogate? "Stasera Italia" ha provato a fare chiarezza. Per quanto riguarda ‘Quota 100’, la spesa prevista sarà di 3,9 miliardi di euro e nel 2019 interesserà circa 290mila persone. Il capitolo più spinoso riguarda i dipendenti pubblici, che avranno la prima finestra pensionistica disponibile ad agosto e il TFS (trattamento di fine servizio) fino a 30mila euro arriverà subito, senza aspettare i requisiti della legge Fornero.



Il reddito di cittadinanza interesserà invece una platea di 1,3 milioni di famiglie con un costo previsto di sei miliardi e partirà ad aprile. Verrà erogato su una carta elettronica con cui si potranno fare solo determinate operazioni e si potranno prelevare in contanti 100 euro al mese.