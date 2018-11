Decreto Dignità, oltre 100 tagli alla Asl di Foggia: “Ho una certa età, chi mi riprende a lavorare?"

Iniziano a farsi sentire i primi effetti del Decreto Dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Gli operatori socio-sanitari della Asl di Foggia saranno tra i primi a non essere rinnovati dopo la scadenza dei loro contratti, che cadrà a metà dicembre. “Ho una certa età, chi mi riprende a lavorare ora che resto a casa”, ha spiegato ai microfoni di Stasera Italia un dipendente. Già 20 persone avevano perso il lavoro a ottobre per la stessa ragione. “Questo il governo del cambiamento: nel senso che non cambia nulla”, ha commentato una lavoratrice.