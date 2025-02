Il decreto Cultura è legge, Giuli: "Nuovo ossigeno per l'editoria"

Il decreto Cultura è definitivamente legge: dopo il via libera della Camera, il principale provvedimento del "nuovo Mic" è stato velocemente archiviato anche dal Senato che lo ha approvato con 80 voti favorevoli, 61 contrari e senza la fiducia, come invece accaduto a Montecitorio. Il nuovo strumento targato Alessandro Giuli avvia l'ormai noto "Piano Olivetti per la cultura", per favorirne lo sviluppo, la rigenerazione culturale di periferie, aree interne e svantaggiate, per valorizzare le biblioteche, l'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Sostanzialmente sarà, come ha detto il ministro, "una grandissima boccata di ossigeno per la filiera dell'editoria". Giuli l'aveva annunciata agli editori in occasione del suo insediamento da ministro e ha mantenuto la promessa: circa 30 milioni di euro andranno ad alimentare, almeno per l'anno in corso, la filiera libraria e degli editori che però lamentano ancora il sostanziale blocco di un altro strumento che aveva contribuito molto alla diffusione della lettura tra i giovani, la carta 18App sostanzialmente azzoppata dal precedente ministro Gennaro Sangiuliano.