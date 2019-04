Decreto Crescita, c'è la firma del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Crescita, approvato per la seconda volta dal Consiglio dei ministri il 23 aprile. Lo si apprende dal Quirinale. Il testo era stato approvato, "salvo intese", anche il 4 aprile per poi restare in attesa della nuova deliberazione del governo con significative correzioni ad alcune norme sollecitate dal Capo dello Stato. Il provvedimento sarà presentato alle Camere per la conversione.