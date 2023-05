Dl bollette, il governo pone la questione di fiducia alla Camera

Sul decreto bollette il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera.

Il provvedimento contiene norme a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La votazione per appello nominale si terrà giovedì alle 14.30, mentre le dichiarazioni inizieranno alle 13.