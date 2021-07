Ddl concorrenza sul tavolo del Cdm in settimana: dai farmaci ai rifiuti

sito-ufficiale

Porti e distribuzione di gas naturale, ma anche farmaci e scelta della dirigenza medica: sarà ad ampio spettro il disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri in settimana. Il testo è ancora in via di definizione ma, secondo fonti di governo, si sarebbero già raggiunte intese di massima su alcuni capitoli, come interventi sulle tempistiche per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti.