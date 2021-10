Ddl Zan, Renzi: "Quaranta franchi tiratori, la responsabilità è chiara"

Ansa

"Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Chi polemizza sulle assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commentando la decisione del Senato di non procedere all'esame degli articoli del testo. "La responsabilità di oggi è chiara: e dire che per Pd e M5s stavolta era facile. Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l'aritmetica".