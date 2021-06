Ddl Zan, Pd chiede calendarizzazione in Senato la settimana del 13 luglio

ansa

Durante la capigruppo a Palazzo Madama Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto di fermarsi sul ddl Zan dopo la nota del Vaticano. Al contrario M5s-Pd-Leu e Italia Viva chiedono di portare in Aula il disegno di legge di contrasto all'omofobia. In particolare i dem ne hanno proposto la calendarizzazione in Senato la settimana del 13 luglio. Visto il mancato accordo nella conferenza sei capigruppo, la calendarizzazione sarà votata in Aula il 6 luglio.