Ddl Zan, nuova fumata nera: testo non ancora in calendario

Nuova fumata nera per il ddl Zan. In commissione Giustizia infatti non è stata presa alcuna decisione sulla calendarizzazione del provvedimento. A chiederla da settimane sono Pd, M5s, Leu e Italia viva, contrario il centrodestra. "C'è stata una forma di ostruzionismo - ha spiegato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi -. Hanno cominciato a chiedere ulteriormente altre calendarizzazioni e per il ddl Zan non c'è stato tempo".