Tgcom24

Botta e risposta tra Enrico Letta e Matteo Salvini seguito della proposta del leader della Lega di trovare un accordo sul ddl Zan. "Salvini non è l'interlocutore affidabile per una materia come questa. Ecco perché andremo in Parlamento e discuteremo con chi ha voglia di discutere", attacca il leader del Pd. "Spiace che Letta e i dem non vogliano ascoltare nessuno e preferiscano lo scontro al buonsenso", ribatte il segretario leghista.