Ddl Zan, Fico: "Parlamento sovrano non accetta ingerenze"

"Il ddl Zan è già passato alla Camera e adesso è in Senato. Noi come Parlamento non accettiamo ingerenze". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando l'intervento del Vaticano sul decreto legge contro l'omotransfobia. "I parlamentari decidono in modo indipendente quello che vogliono votare. Il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre", ha aggiunto.