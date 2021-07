Bocciata la mozione sospensiva del Ddl Zan, Ciampolillo (ex M5s) di nuovo decisivo

Il ddl Zan è salvo per un soffio. Anzi, per un voto. Durante il secondo giro di consultazioni in merito al disegno di legge contro l'omostransfobia, lo scarto tra i favorevoli e contrari si è assottigliato: dai 12 di martedì si è passati a un disavanzo di un solo senatore sulla mozione sospensiva. A mettere in pericolo l'iter sono state le 17 assenze (14 tra i pentastellati e 3 nel Pd), ma il provvedimento si è salvato - con un risultato di 137 favorevoli e 135 contrari - grazie ai voti di alcuni componenti del gruppo misto, tra i quali compare il nome del pugliese ex 5Stelle Lello Ciampolillo .

Il voto in extremis al Conte bis- Il senatore Ciampolillo era già balzato agli onori della cronaca lo scorso gennaio, quando durante una votazione per la fiducia al governo Conte bis, si presentò in aula pochi istanti prima che la presidente Casellati dichiarasse ultimata la sessione. La sua preferenza al foto-finish costrinse persino gli addetti ai lavori a ricorrere al "Var" per certificare che fosse realmente in aula prima della chiusura del seggio.

Assenze anche nel centrodestra - Nella sospensiva, oltre al parere decisivo del senatore Ciampolillo, pesano le assenze anche nel fronte contrario alla legge. Per la Lega non hanno partecipato in sette, tra i quali compare il nome del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, mentre sono in otto ad aver disertato per Forza Italia. Solo tra i ranghi di Fratelli d'Italia erano tutti presenti al momento del voto.