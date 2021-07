Ddl Zan, caos al Senato: seduta sospesa e convocazione capigruppo

Pd, Leu e M5S si sono schierati contro la volontà della presidente del Senato di convocare una capigruppo. Favorevoli invece all'interruzione della seduta Lega e Forza Italia.

M5s: "Lega non interessata a mediazione, si voti in Aula" "La Commissione Giustizia è stata calpestata nelle sue prerogative, il presidente Ostellari ci ha impedito il voto anche sulla calendarizzazione. Ora bisogna rispettare il voto dell'aula del Senato sulla calendarizzazione del provvedimento e avviare la discussione generale sul ddl Zan". Lo ha detto in Aula Alessandra Maiorino, senatrice del M5s, aggiungendo che "una mediazione sarebbe possibile se chi vuole mediare fosse davvero interessato ai diritti delle persone. Così non è. La Lega ha sempre negato che esista un problema di omotransfobia".

Bernini (Fi): "Continuiamo lotta per vera mediazione, testo inutile e pericoloso" Il ddl Zan "è un testo inutile e pericoloso per i suoi destinatari, per la libertà di espressione che così poco si rispetta. Non esiste un'unica ragione, la vostra, ma le opinioni e i diritti anche di chi la pensa diversamente da voi. Questa norma è importante come atto di civiltà giuridica e continueremo a lottare per una vera

mediazione che non è ostruzionismo ma vera tutela dei diritti", ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori Fi, in Aula. "Condivido la richiesta di Ostellari", ha aggiunto.

Faraone (Iv): "Dovere verificare in capigruppo se c'è percorso positivo" "Abbiamo il dovere di verificare in capigruppo se c'è un percorso positivo da poter fare insieme per dotare questo paese di una legge che tutela persone che soffrono soltanto perche' vogliono esprimere liberamente il proprio amore". Così Davide Faraone, capogruppo di Iv al Senato. "Noi come Iv proporremo le nostre soluzioni in capigruppo", aggiunge.