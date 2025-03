Ddl Spazio, dal fondo da 35 milioni alla riserva nazionale: ecco cosa prevede la legge

Un fondo da 35 milioni per il 2025 per promuovere la Space Economy, obbligo di autorizzazione per le attività svolte sul territorio italiano, una "riserva di capacità trasmissiva nazionale" da utilizzare in caso di emergenza, vigilanza in capo all'Asi, l'Agenzia spaziale italiana. La Camera dei deputati ha dato il via libera in prima lettura, con 133 voti favorevoli, 89 contrari e 2 astenuti, alla legge quadro italiana sullo Spazio, proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali.