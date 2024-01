Ddl Giustizia, via da verbali intercettazioni i dati dei non indagati

Togliere dai verbali di intercettazione i "dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".

Lo prevede un emendamento approvato dalla commissione Giustizia del Senato al cosiddetto disegno di legge Nordio sulla Giustizia. Riformulato da Forza Italia (primo firmatario Pierantonio Zanettin), l'emendamento garantirebbe ulteriormente i "terzi"cioè i non indagati e i non imputati che possono essere intercettati, ma non citati per nome né con riferimenti che consentano di capire chi siano. Oltre alla maggioranza, ha votato a favore Italia Viva, astenuto il Pd.