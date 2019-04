Ddl Concretezza, Bongiorno: "In P.a. controlli biometrici doverosi"

"Combattere l'assenteismo con i controlli biometrici è un dovere: l'assenteista tradisce non soltanto lo Stato ma anche i colleghi". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, dopo il via libera della Camera al Ddl Concretezza. "Il provvedimento - ha spiegato - non si limita a combattere l'assenteismo, mira infatti anche a diffondere i migliori modelli organizzativi".