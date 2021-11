Ddl Concorrenza, restano fuori i nodi sugli ambulanti e sulle spiagge: ok alla mappatura delle concessioni

Niente gare , almeno per ora. Il governo ha deciso di lasciare fuori dal ddl Concorrenza gli interventi immediati sugli stabilimenti balneari e sulle spiagge . L'unico compromesso a cui si è arrivati è di procedere con la mappatura delle concessioni . Il testo approda in Cdm con novità sul criterio di selezione dei dirigenti ospedalier i e sul blocco e l'attivazione dei servizi di telefonia premium .

Stralciati i nodi sulle spiagge Mercoledì nei sessanta minuti di confronto con il premier, Mario Draghi, i capidelegazione delle forze di governo hanno scelto di "stralciare" le questioni più spinose, quelle su cui manca ancora la quadra ma che dovranno essere affrontate in una seconda fase. Il compromesso prevede quindi solo una mappatura per quel che concerne le concessioni balneari.

Impianti idroelettrici Altro punto affrontato è quello che riguarda gli impianti idroelettrici, che resteranno nell'alveo delle competenze delle Regioni con la possibilità di un intervento statale laddove si verificassero dei rallentamenti. Una misura che, di fatto, attribuirebbe al governo la possibilità di esercitare poteri speciali per sbloccare ogni eventuale impasse infrastrutturale. Alla fine è la linea del premier a passare. Giovedì, infatti, Mario Draghi aveva motivato il rinvio del provvedimento a questa settimana per la presenza di "questioni molto complesse e molto tecniche" che hanno reso necessario un extra-time di riflessione. "Meglio farla bene e con l'ok unanime del Consiglio dei ministri", aveva sottolineato il capo del governo. Una volta ricevuto il via libera del Cdm, il testo sarà alle Camere.

Dirigenti ospedalieri Nel provvedimento ci sono nuovi criteri e nuove procedure per il conferimento degli incarichi di direttore medico di strutture ospedaliere complesse. La selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori medici di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in Regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora sia sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima Regione dove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in Regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

Stop servizi telefonia premium senza consenso Tra le novità inserite nel testo c'è inoltre l'obbligo per le compagnie telefoniche di acquisire la prova del previo consenso del cliente prima di addebitare costi di servizi in abbonamento offerti da terzi. La misura è stata approvata per contrastare il persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli, fraudolente e irregolari. Si stabilisce il divieto anche di attivare senza il consenso espresso e documentato dell'utente servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quelli per contenuti digitali forniti con Sms e Mms, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.

Rc auto Capitolo assicurazioni auto: le disposizioni relative alla procedura del risarcimento diretto si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio italiano, prevede la bozza.

Fibra ottica Nel provvedimento sono state inoltre inserite nuove regole per accelerare lo sviluppo della fibra ottica riducendo i vincoli burocratici. "Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile - si legge - deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione".

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si sottolinea, "vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione".