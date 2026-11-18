La segretaria Elly Schlein ha chiamato Fiano martedì sera nel tentativo di farlo recedere dalla sua decisione, ma non c'è stato nulla da fare, come ha commentato asciutto l'ormai ex esponente dem: "È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me la scelta del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa. È stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico", le parole rilasciate a Telelombardia tra le lacrime da Emanuele Fiano.